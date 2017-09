Sot luhen takimet e grupeve C, E dhe F te zonës europiane te eliminatoreve te botërorit Rusi 2018. Kryendeshja e grupit C është ajo ne Prage ku vendasit presin Gjermaninë qe kryeson grupin me pike te plota 18 dhe ne rast fitoreje te ndeshjeve te radhës kualifikohet per ne botëror. Çekia nga ana e saj do te kërkoje me patjetër fitoren, per shkak se Irlanda e Veriut e vendit te dyte është ndërkohe 4 pike larg dhe luan nje ndeshje stërvitore ne San Marino. Norvegjia pret Azerbajxhanin ne nje ndeshje pa asnje interes thjesht per t’u hakmarrë per ate humbje te tetorit te vitit te shkuar.

Ne grupin E, Danimarka luan gjithçka ne ndeshjen kundër Polonisë ne Kopenhagën, teksa polaket jane te shkëputur 6 pike larg ne vendin e pare dhe mund te mjaftohen edhe me nje barazim, por dueli është me Malin e Zi qe është me pike te barabarta ne vendin e dyte dhe qe ka nje ndeshje te lehte ne Kazakistan. Takimi tjetër i grupit është ai mes Rumanisë dhe Armenisë, qe nuk kane me asnjë shan per kualifikim ne botëror.

Ne grupin F, kryendeshja luhet ne Slloveni ku vendasit presin Sllovakinë e vendit te dyte me nje pike diference nga njëra tjetra. Pa dyshim qe do te përfitoje Anglia e vendit te pare, qe ka dy pike me shume se Sllovakia dhe qe luan nje transferte jo te vështire ne Malte. Ne Lituani Skocia do te kërkoje fitoren ne mënyre qe te ngjitet ne kuotën e 11 pikëve dhe te përfitoje nga nje humbje e Sllovenisë për t’iu afruar vendit te dyte.