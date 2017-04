Pese klube jane “rreshtuar” per te marre sulmuesin francez te Atletico Madrid, Antoine Griezmann, ka konfirmuar te enjten ne mbremje nje prej keshilltareve te tij, Eric Olhats, i cituar nga radio RMC: tre klube angleze, Manchester United, Chelsea, Manchester City dhe dy spanjolle, Barcelona dhe Real Madrid.

Olhats duke folur per te ardhmen e lojtarit 26-vjecar ka theksuar se duhen bere gati 100 milione euro, aq sa eshte dhe klauzola e lirimit te sulmuesit. Kjo eshte shifra e klauzoles per kandidatet aktuale per marrjen e francezit.

Griezmann luan me Atletico Madrid qe nga viti 2014. Ai ka luajtur ne finalen e Liges se Kampioneve ne 2016, te humbur perballe Real Madridit.

Sulmuesi i Bluve te Frances, finalist i Euro 2016, doli i treti ne klasifikimin per Topin e Arte 2016, pas fituesit Cristiano Ronaldo dhe ndjekesit te tij, Lionel Messi.