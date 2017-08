Goglat kanë rezervuar një short të vështirë për Skënderbeun në kupën Uefa duke e pozicionuar atë në në grupin e “B” bashkë me Partizanin e Beogradit, Dinamon e Kievit dhe Yang Boys. Shorti është hedhur në Monako.

Ndërkohë klubi i Milanit, i cili eleminoi Shkëndijën e Tetovës një ditë më parë, do të përballet në Grupin D me Austrinë e Vienës, Rijekën dhe Aekun e Athinës.

Dy grupe të tjera të vështira janë padyshim Grupi E dhe Grupi K. Në të parin Lioni ndeshet me Evertonin, Atalantën dhe Apolloninë e Qipros. Ndërsa në të dytin Lacio do të ndeshet me Nicën, Zulten dhe Vitesen.