Pas nëntë muajsh në lidhjen e saj të dashurisë me The Weeknd, Selena Gomez duket se i është ofruar shansi që vjen një here në jetë, për të aktruar në filmin e ri të 81vjeçarit, Woody Allen, ku përfshihen shumë skena me puthje së bashku me kolegun e saj të pashëm Timothee Chalamet.

Pas kësaj shumica e kanë pyetur veten se si ndihet The Weeknd?

Siç raporton “Hollywood life”, i dashuri i saj nuk e ka problem këtë gjë, meqë ka besim tek ajo dhe se e di që aty nuk janë të përfshirë ndjenjat. Ata të dy kanë qenë në lidhje edhe më parë me njerëz të tjerë ku problem ishte besimi, dhe kanë marrë mësim nga ato momente.

“Selena është aktore dhe kjo është pjesë e punës së saj. Nuk merr kënaqësi nga puthja dhe Abel e di këtë gjë”, deklaroi burimi.