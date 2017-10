Shqipëria mbyll sot fushatën eliminatore te botërorit me nje ndeshje luksi kundër Italisë. Kuqezinjtë kërkojnë rezultat pozitiv per ta mbyllur ne vend te trete eliminatoret ne grupin G, duke pare presionin e Izraelit qe ndodhet nje pike me pak ne renditje ndërsa ne ndeshjen e fundit pret ne shtepi Spanjën.

Pavarësisht humbjes 3-0 ne Spanje, te kuqezinjtë jane pare disa nota pozitive ne kete ndeshje. Një skuadër qe nuk ka mbetur vetëm ne mbrojtje, por i ka ushtruar presion te vazhdueshëm kundërshtarit, sidomos ne pjesën e dyte, ndërsa vetëm shtylla dhe traversa i ka mohuar golin.

Për keto aryse tekniku Panuci ka bere te ditur se do te guxoje përsëri me te njëjtën skeme, edhe ne “Loro Borici” kundër Italisë. Por ndryshe nga iberiket ku ishte i kushtëzuar nga mungesat, tashme Panuci do te hedhe ne fushe lojtaret qe kane me shume eksperience. Ne porte do te jete Berisha, ne qendër te mbrojtës i rikthyeri Mavraj se bashku me Ajetin, ndërsa nga krahët Agolli dhe Hysaj. Përpara mbrojtjes Kace dhe Basha me Memushaj me te avancuar, ndërsa ne krahun e djathte nje tjetër lojtar i rikthyer Roshi. Dilema e vetme ne te majte Grezda apo Latifi. Pyka e vetme ne sulm Sadiku.

Nga ana tjeter edhe Italia edhe pse eshte e kualifikuar zyrtarisht per ne playoff ne nëntor, kerkon te mos beje nje tjeter hap fals si me Maqedoninë, pasi do te jete koke grupi ne shortin e ekipeve te vendeve te dyta. Tekniku Ventura i cili per kete ndeshje ka vendosur te rikthehet skemës 4-2-4 vjen me mungesa te mëdha ne ketë sfide si Verrati, De Rosi, Beloti ndërkohe qe Parole dhe Immobile ka qëndruar ne shtepi per te evituar nje skualifikim te mundshëm per playofin e nëntorit.