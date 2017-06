Vetëm pak çifte janë kaq të pëlqyer sa Selena Gomez dhe The Weeknd, e prandaj ne e urrejmë kur ata nuk janë bashkë, por jo aq sa nuk e pëlqejne ata vetë këtë gjë.

Një informator zbulon: “Selena eshte e trishtuar që Abel ka nisur turin që do të vijojë deri në fund të vitit, por ajo sigurisht që e di se kjo vjen bashkë me suksesin e madh të një ylli muzike.

Atë do ta marrë shumë malli, por do t’i bashkohet sa herë të jetë e mundur. Dhe kur nuk jane pranë fizikisht, ata do i telefonojnë vazhdimisht njëri-tjetrit dhe shihen në videocall çdo ditë.”