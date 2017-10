Spitali Universitar i Traumës i cili pret dhe trajton rastet e renda nga i gjithë vendi, me te fund është pajisur me infrastrukturën e duhur bashkëkohore. Pas investimeve te nisura dy vjet me pare, sot spitali ka 11 salla operatore dhe pajisje te reja mjekësore. Kryeministri Edi Rama, Minstria e Shëndetësisë dhe ekipi i mjekeve vlerësuan ndryshimet bëra ne spital.

Kryeministri deklaroi se ky investim e ka kthyer politraumen nga një spital lufte ne një institucion të gatshëm për tu certifikuar nga Bashkimi Europian

Me investimet e kryera, reanimacioni dhe urgjenca e politraumës është rikonstruktuar dhe është pajisur me instrumente te reja mjekësore, laboratorët dhe imazheria kane pajisje te teknologjisë së fundit.

Edhe shërbimi unikal i palestrës së repartit te fizioterapisë është pajisur me te gjitha mjetet e riaftësimit.