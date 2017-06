Lëvizja Socialiste per Integrim i është kundërpërgjigjur ashpër akuzave te artikuluara nga lideri i opozitës Basha dhe lideri i mazhorances Edi Rama. Nënkryetari i kësaj force politike, Luan Rama, ka debatuar ne distance fillimisht me kreun e PD Basha per akuzat ne lidhje me financimin e bujqësisë. Sipas Rames, nuk është përgjegjësi e LSI kur subvencioni kete vit per bujqësinë është 17 milionë euro ne nje kohe qe Kosova e ka 64 milionë euro.

Nënkryetari i LSI ka replikuar edhe me liderin e mazhorances dhe krahasimin e tij për metastazat e partive si LSI qe kane kapur shtetin.

Luana Rama ka theksuar se LSI nuk trembet pavarësisht sulmeve nga te dy kampet. Rama ka theksuar se programi i LSI ne 4 vitet e ardhshme parashikon heqjen e taksave mbi bujqësinë si dhe 5-fishimin e subvencioneve per bujqësinë.