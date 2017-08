Kryeministri Edi Rama ka shpallur ne Asamblenë Kombëtare emrat e kabinetit me te cilin do te drejtoje Shqipërinë për 4 vitet e ardhshme. Ne mandatin e dyte, Edi Rama ka vendosur te qeverise pothuaj me te njëjtët ministra me te cilët punoi gjate mandatit te pare; te vetmit emra te rinj janë; zëvendëskryeministrja Senida Mesi, Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjoni, dy ministrat e shtetit ku bie ne sy nje prej figurave me te rëndësishme te partisë Pandeli Majko ne postin e Ministrit te Diasporës.

Rama ka preferuar te rikonfirmoje boshtin kryesor te qeverise; Arben Ahmetaj ne krye te Ministrisë se Financave qe tashme bashkohet me Ekonominë dhe Punen, Damian Gjiknurin ne postin e Ministrit te Energjisë, te cilit i bashkëngjitet edhe Infrastruktura, Fatmir Xhafen tek Ministria e Brendshme, Ditmir Bushatin tek diplomacia, Lindita Nikollen tek Arsimi.

Qeveria “Rama 2” ashtu siç ishte paralajmëruar është me e vogël me 11 ministri e 2 ministra shtetit, krahasuar me 19 anëtaret qe kishte kabineti ne mandatin e pare. Kryeministri Edi Rama ka vendosur te shkrije Ministrinë e Integrimit, Ministrinë e Zhvillimit Urban, dhe 3 ministritë e Shtetit; per Marrëdhëniet me Parlamentin, per Inovacionin dhe per Pushtetin Vendor.

Ndërsa nder figurat e spikatura te mandatit te pare mungojnë Saimir Tahiri, Ilir Beqja dhe Mimi Kodheli. Ne diten qe shpalli qeverinë e re, kryeministri nuk harroi te paralajmëronte ministrat e tij. Edhe drejtimi i PS ne parlament do te ndryshoje ne kete mandat, Gramoz Ruçi do te drejtoje kuvendin dhe Taulant Balla do te zeje vendin e tij si kryetar i grupit parlamentar.

QEVERIA “RAMA 2”

1- Zv/Kryeministre – Senida Mesi

2- Ministër Shteti për Diasporën – Pandeli Majko

3- Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrësve – Sonila Qato

4- Ministër i Jashtëm – Ditmir Bushati

5- Ministër i Brendshëm – Fatmir Xhafaj

6- Ministre e Mbrojtjes – Olta Xhaçka

7- Ministre e Drejtësisë – Etilda Gjoni

8- Ministre e Kulturës – Mirela Kumbaro

9- Ministër i Financave, Ekonomisë dhe Punës – Arben Ahmetaj

10- Ministre e Arsimit – Lindita Nikolla

11- Ministre e Shëndetësisë – Ogerta Manastirliu

12- Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë – Damian Gjiknuri

13- Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Niko Peleshi

14- Ministër i Turizmit dhe Mjedisi – Blendi Klosi

_________

Gramoz Ruçi – Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë

Taulant Balla – Kryetar i Grupit Parlamentar