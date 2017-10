Rikthehet sërish kërcënimi me burg për të gjithë ata që shkelin ligjin. Kete here është Autoriteti Rrugor, i cili i bën thirrje të gjithë bizneseve që operojnë përgjatë rrugëve kryesore, të mos vendosin më tabela, kioska, pasi do të ndiqen penalisht. Këtë qëndrim kreu i rrugëve e bëri te ditur në aksion Shkozet-Plepa.

Prej një jave autoriteti rrugor së bashku me Inspektoratin e Mbrojtjes se Territorit janë në një aksion të përbashkët për të hequr nga akset kombëtare të gjitha objektet qe bëhen shkak për aksidente.