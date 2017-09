8 ndeshjet e fundit ne xhiron e dyte te sfidave ne fazën e grupeve te Champions League kanë dhuruar të tjera emocione e spektakël në Vizion Plus HD dhe Tring Hd. Supersfida e mbrëmjes PSG-Bayern Munih është fituar me rezultatin e thelle 3 me 0 nga francezet, të cilët kanë treguar të gjithë potencialin e tyre edhe ne Europe me superblerjet Neymar dhe Mbape, si dhe me të zakonshmin Kavani.

Megjithatë ai që hapi serine e golave ishte një tjetër blerje e verës, Dani Alvesh që në minutën e dytë. Gjermanet reaguan në lojë, por nuk ishin konkrete ne raste e nga kjo përfitoi ekipi vendas që dyfishoi falë uruguaianit Kavani. Në pjesën e dytë pati kohe edhe për një tjetër gol, këtë herë nga ylli brazilian Neymar. Francezet kryesojnë me pikë të plota grupin B pas dy fitoreve e ndërsa Bayern qëndron ne kuotën 3, aq sa ka tani edhe Celtic që fitoi 3 me 0 në transferte kundër Anderleht.

Në grupin D, gjithçka ka folur për ekipet e mëdha. Në përballjen e transmetuar në Vizion Plus Hd, Juventus ka siguruar tre piket e para në këtë edicion në Champions duke mundur 2 me 0 Olimpiakos. Greket kanë bërë një rezistence të forte ne Torino, duke luajtur shumë mirë, por janë dorëzuar vetëm në minutën e 69 përballë një gjahtari golash si Higuain i sapofutur në fushë.

Në minutën e 80 mbylli ndeshjen Manxukic. Ky grup kryesohet me 6 pikë nga Barcelona që këtë here mposhti Sportingun e Libsones 1 me 0 në fushën ë këtyre të fundit. Ndeshja u vendos nga një autogol i Sebastian Coates në fillim të pjesës së dytë.

Në grupin C, Chelsea i Antonio Kontes ka bërë një përmbysje të madhe në Madrid, kundër Atleticos duke fituar 2 me 1 një nga përballjet me interesante të mbrëmjes. Grizman kaloi spanjollet në avantazh në minutën e 40 me penallti, por kjo nuk e pengoi aspak ekipin londinez që në pjesën e dytë të shënonte dy herë me Moratën dhe në shtese me Batshuain për të marrë trepikëshin ë dytë në grup, ku kryeson i vetëm me 6 pikëm, 2 më shumë sesa Roma që me herët kishte mundur 2 me 1 në Azerbjaxhan, Karabakun ku luajti titullar edhe Ansi Agolli.

Grupi A, ishte ai ku u shënuan edhe me shumë gola. Manchester United fitoi 4 me 1 në transferte rusë kundër CSKA Moske dhe kryeson me 6 pikë renditjen, duke hedhur një hap të madh drejt kualifikimit. Lukaku ishte protagonist me dy gola të shënuar ndërsa dy të tjerët i realizuan Martial dhe Mikitarian.

Befasi në këtë grup ishte fitorja 5 me 0 e Basel në shtëpi kundër Benfikes. Kapitullim total i portugezeve, të cilët pas dy takimesh nuk kanë asnjë pkë.Taulant Xhaka ihste ndër më të mirët në fushë për zviceranet për të cilët shënuan Lang, Van Volfsvinkel, Riveros dhe dy herë Oberlin. Takimet e treta ne grupe te Champions League rikthehen ne Vizion Plus dhe Tring Hd me 18 dhe 19 tetor.