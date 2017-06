U zhvillua këtë te shtune ne te gjithë vendin provimi i gjuhës shqipe. Maturantet pohojnë se niveli i testit ishte mesatar. Masat e marra për te mos lejuar abuzime gjate orëve te provimit ishin te larta, çka e pohojnë edhe nxënësit.

Ky është provimi i dyte qe zhvillojnë maturantet, pas atij te gjuhës se huaj. Ne date 15 qershor do te zhvillohet testi i radhës, i cili është ai i matematikes dhe me pas ne datën 23 qershor ai i lendeve me zgjedhje.