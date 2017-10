Presidenti i rajonit autonom spanjoll të Katalonjës, Carles Puigdemont, kërkon dialog me Madridin zyrtar për shpalljen zyrtare të Pavarësisë.

Në një letër drejtuar kryeministrit spanjoll Mariano Rahoi të hënën, Puigdemont shkruan se “kërkon një zgjidhje përmes dialogut dhe jo konfrontimit, lidhur me vullnetin e popullit Katalanas të shprehur gjatë referendumit të 1 Tetorit”.

“Për dy muajt e ardhshëm, qëllimi ynë kryesorë janë bisedimet. Të mos lejojmë që situata të përshkallëzohet më tej. Me vullnetin e zotit, njohja dhe përballja me problemin është rruga e zgjidhjes dhe jam i sigurt se ne do të gjejmë gjuhën e përbashkët”,- thuhet në letrën drejtuar kryeministrit Rahoi.

Ndërkohë Ministri i Drejtësisë, Rafael Katala, deklaroi se në këtë letër qëndrimi i Presidentit Puigdemont është i paqartë. Sipas tij duhet të sqarohet pozicioni që ai ka përballë kërkesave të Madridit zyrtar.

Mendohet se Qeveria spanjolle do ti japë zotit Puigdemond një ultimatum deri ditën e enjte për të revokuar cdo deklaratë të mundshme për pavarësi, të cilin vetë Puigdemond nuk e ka shpallur zyrtarisht.