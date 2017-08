Oriola Marashi është ndër vajzat më seksi të Shqipërisë. Modelja, jo vetëm që pozon për shumë kompani biznesi në Shqipëri, por e shohim edhe jashtë kufijve shqiptarë. Suksesi i saj më i madh i kësaj vere, ishte pjesëmarrja në këngën ‘Mama’ të Jonas Blue, e cila ka arritur plot 208 milionë klikime në youtube.

Por përveç se është një ‘bombë’, Marashi është bekuar edhe me zërin e mrekullueshëm. Modelja vijon studimet për kanto, e gjithmonë deklaron se muzika do të jetë dashuria e saj e përhershme.

Edhe e bukur, edhe e talentuar, nuk i shpeton dot syrit të rreperit shqiptar Noisy. Ky I fundit, ka postuar në Instagram profilin e modeles shqiptare duke bërë me dije, se ajo është tashmë pjesë e grupit OTR.

Marashi, do të jetë pjesë e projektit më të ri të rreperit shqiptar, që me siguri do të jetë një Superhit!

Epo suksese guys! Ju priftë e mbara.