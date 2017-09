Në kohën e teknologjisë, kur interneti është duke sfiduar televizionin, Vizion Plus ofron programacionin e pasur ku të gjithë e gjejnë veten. Informacioni i përcjellë gjatë gjithë javës, vjen ndryshe të dielën, ashtu sikurse për gati një dekadë e ka sjellë lajmin në shtëpitë tuaja Agim Bajko. E diela edhe këtë sezon të ri do të rezervojë hapësirën e satirës dhe humorit duke denoncuar shqetësimet e qytetarëve edhe ironizuar aktualitetin, nisur nga kjo fundjavë.

Një rikthim plot energji në ekranin e Vizion Plus është edhe ai i Fabit. Plot dinamikë, ai sjell këtë sezon një “Next”, krejtësisht të rikonceptuar, jo vetëm në skenografi, por edhe në mënyrën e prezantimit. Përkrah tij, do të jenë dy bukuroshe që çdo ditë do të prezantojnë të reja më të fundit, nga bota e muzikës, modës, teknologjisë, kinematografisë e gjithçka tjetër që është e veçantë. Në kohën e teknologjisë e vështirë të përzgjedhësh të rejat më të fundit, por Vizion Plus premton se edhe nëse një lajm e keni dëgjuar, tek ne do të gjeni gjithnjë një këndvështrim tjetër.