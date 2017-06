Ish-kryetari I LSI, Ilir Meta i është përgjigjur akuzave te kryeministrit Rama, se partitë e vogla duan vetëm pushtetin. Meta tha se Rama është nen efektin e dopingut.

Me tej, Meta ka hedhur edhe akuza te forta ne drejtim te policisë. Lidhur me urdhrin per monitorimit e punonjësve te administratës ne fushatën zgjedhore, Meta tha se ky proces po zhvillohet me praktike policeske, si ne kohen e Bashkim Gazidedes.

Nga Berati ku prezantoi kandidatet per deputet, Meta ne fjalën e tij e vuri theksin tek goditja e aktiviteteve kriminale dhe korruptive siç jane ato te drogës apo koncesioneve dhe jo tek qytetaret e thjeshte.