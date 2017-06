Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar në emisionin “Dritare” me Rudina Xhungen ne Vizion Plus se 7 ministrat teknikë nuk po bashkëqeverisin me z. Rama, pasi ata janë gardianë të votës, jo bashkëqëverisës.

Deklaratave që vijnë nga PS, se ka zgjedhur ministra teknikë të paaftë, z.Basha i përgjigjet: “Kë duan të bëjnë copë, kolonel Dritan Demiraj, me 65 dekorata, gjysmën nga Pentagoni? Me kë duan ta krahasojnë, me Fatmir Xhafajn, vëllain e Agron Xhafajt, zëvendëskryetarin e bandës së kokainës nga Venezuela në Itali? Sajesat e Mimi Kodhelit se kolonel Demiraj kërkonte ar në Ministrinë e Mbrojtjes nuk duhen dëgjuar. Mos të merremi me këto, se po të merremi se çfarë thonë për Mimin… Por lëre, se nuk është në natyrën time. Aq dekorata sa ka Dritan Demiraj nuk iu peshon koka atyre që e shajnë atë.”

Sa i përket mandatit të qeverisë teknike, kreu i PD-së thekson se ata do të qeverisin deri në 9 shtator, jo 25 qershor: "Mandati është deri më 9 shtator sepse shteti funksionon me rregulla", përfundon Basha në #DritaremeRudinën.