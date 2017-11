LSI mblodhi Konventën Kombëtare, kryefjalë e së cilës ishte aksioni politik për rrëzimin e qeverisë “Rama”. Kryetarja Monika Kryemadhi, tha se vendi është në moment kritik për në raport me të tashmen dhe të ardhmen, pasi përballet me një qeveri arrogante dhe të lidhur me krimin.

Në këto kushte sipas Kryemadhit, e vetmja zgjidhje është krijimi i një qeveri antimafje, për të rikthyer përsëri vendin në një kontributor të sigurisë.

Drejtuesja e Lëvizjes Socialiste për Integrim thotë se politikat e qeverisë kanë varfëruar më shumë shqiptarët, biznesi është goditur me rritjen e taksave, ndërsa sistemi arsimor e shëndetësor janë rrënuar.