Kryetari i Kuvendit Ilir Meta nga Skrapari u bëri apel sërish palëve për dialog, me qëllim zgjidhjen e krizës politike. Ai deklaroi se është shumë e rëndësishme të gjendet një zgjidhje në ditët që vijnë, në mënyrë që vendi të ecë në rrugën e stabilitetit.

“Është shumë e rëndësishme të gjendet një zgjidhje në ditët që vijnë. Ne do të bëjmë çdo gjë që Shqipëria të ecë në rrugën e stabilitetit, të legjitimitetit të institucioneve dhe të paqes sociale. Të gjithë duam paqen sociale në familjen tonë, në vendin tonë, sepse pa këtë nuk ka as siguri, as arsimim më të mirë, as ekonomi më të mirë, as punë më të sigurta dhe padyshim nuk ka një perspektivë në këtë vend.”