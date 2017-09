Komisioni i ligjeve ka nisur shqyrtimin e aktit te fundit qe i hap rruge nisjes se vetingut; shqyrtimin e organikes se Komisionit te Posaçëm te Kualifikimit, Kolegjit te Apelimit dhe komisionereve publike.

Moment ky qe i ka shërbyer palëve politike te konfirmojnë mbështetjen per procesin e skanimit te prokuroreve dhe gjyqtareve.

Institucionet e vetingut kane kërkuar 185 punonjës ne strukturën e tyre, nje numër ky qe është cilësuar i ekzagjeruar ne vlerësimin e Komisionit te Ligjeve. Por kjo mbledhje u fokusua vetëm tek dëgjimi i kërkesave te njerëzve qe do te bëjnë vetingun, ndërkohë qe organika përfundimtare do te miratohet pas konsultimit edhe me Ministrinë e Financave.