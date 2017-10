Në një foto të postuar në instagram, Minogue ka njoftuar fansat për publikim e kalendarit të vitit 2018 që përmban fotot e saj. Princesha e popit, në foton e kopertinës së kalendarit, shihet teksa ka pozuar me të brëndëshme me bel të lartë dhe bluzë me prerje të shkurtër.

Mirëpo, ajo që kanë vënë re fansat ka qenë se muri prapa këngëtares është deformuar, duke i lënë të kuptojnë se në foto është përdorur photoshop. “Kylie dukesh fantastike dhe shumë seksi, por çfarë i ka ndodhur karriges dhe murit pas teje”- shkruan një fans në komentet e fotos.