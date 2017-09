Kendall Jenner është një vajzë që gjithmonë di të bëjë bujë. Jeta e saj duket se është e tillë. kohët e fundit ajo është parë shpësh në shoqërinë e yllit të NBA-së, Blake Griffin.

Një shenjë aspak e mirë kjo, pasi Kendall ka pohuar se është ende në lidhje me reperin A$AP Rocky.

DailyMail raporton se një burim ka thë për modelen 21 vjeçare, se po luan teksa po shijon njohjen me dy djemtë dhe duket mjaft e pavendosur se çfarë do të bëjë me jetën e saj.

Lidhja me reperin është më e qëndrueshme, ndërsa shoqëria me sportistin shihet si rrezik për Kendall, pasi ai është shumë i fokusuar në karrierën e tij dhe jo i gatshëm për një hap më tej. Si thoni kush do fitojë nga djemtë?