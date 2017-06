Shpesh ju ndodh që të keni një bark të fryrë dhe të mos ndiheni rehat gjatë ditës apo të hiqni dorë nga rrobat e ngushta për shkak se beli ju duket keq.

Nëse konsumoni ushqimet e gabuara, gjendja mund të përkeqësohet. Për të humbur këtë “peshë” artificiale të fituar nga asgjëja duhet të eleminoni nga dieta disa ushqime dhe praktimi i jogës për 10 deri në 15 minuta mund të ndihmojë gjithashtu me problemet e aparatit tretës.

6 ushtrime të kombinuara që gjithëkush mund t’i bëjë në shtëpi, pa asnjë pajisje shtesë do të shfryjnë zorrët, do të përmirësojnë qarkullimin e gjakut e funksionet e këtij aparati do të përmirësohen.