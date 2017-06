Dita e parë e plazhit do të jetë e dhimbshme nëse ju nuk keni marrë kremin e duhur të plazhit, dhe sidomos kur trupi juaj do të digjet dhe do të shëndërrohet në ngjyrë të kuqe.

Në këto raste, gjëja e parë që duhet të bëni është të zhyteni në një banjë me akull, por, në fakt gjëja e parë që duhet të bëni është të lyheni me qumësht.

Çfarë duhet të bëni?

Në një tas të vogël hidhni disa kuba akulli dhe një shishe me qumësht pa yndyrë. Trazojini pak dhe hidheni në lëkurën që ju djeg.

Proteinat në qumësht e veshin lëkurën dhe ndihmojnë për të riparuar lëkurën e dëmtuar.