Çdo shpresë e reperit kanadez Drake, që bukuroshja latine të kthehej në krahët e tij, duket se është e destinuar të shuhet. Kjo pasi marrëdhënia mes J.Lo dhe bejsbollistit, Alex Rodriguez, po bëhet serioze, shumë serioze. Çifti i ri jo vetëm është shfaqur i kapur për dore në rrugët e NY, por edhe ka filluar që të afrohet më shumë se thjesht fizikisht.

Ata janë prezantuar me disa nga nejrëzit më të rëndësishëm të njëri-tjetrit. J.Lo prezantoi lojtarin e Bronx me mikun e saj të ngushtë Ray Liotta, ndërsa Rodriguez e njohu të dashurën e re me mamanë e tij Guadalupe. Nëse kjo nuk është ta bësh zyrtare, pak mungon…