Vetëm pak ore pasi njoftoi tërheqjen nga futbolli I luajtur ne moshën 38 vjeç, Andrea Pirlo mund marrë një propozim për tu bashkuar sërish Juventusit. Këtë herë jo më si lojtar në një klub ku luajti 4 sezone nga 2011-2015 ku fitoi kampionate dhe kupa, por si ambasador i Juventusit në botë. Ka qenë gazeta e njohur torineze Tuttosport, e cila shkroi se kampionet e Italisë po e mendjen seriozisht ofertën drejt Pirlos që ai të jetë ambasadori i zonjës së vjetër në botë, një post të cilin Juventus ia ka dhënë disa emrave të njohur të historisë së klubit, siç është edhe rasti i David Trezeguet.

Mbetet për tu parë se cila do të jetë përgjigja e Pirlos i cili pasi mbylli aventurën e tij të fundit në SHBA me New York City, pohoi se tani do të bëjë një pushim duke qëndruar larg futbollit por pa specifikuar kohen sesa do të jetë larg. Andrea Pirlo vari këpucët ne gozhde pas 22 vitesh në futbollin profesionist ku la gjurme te mëdha me kontributin e tij në shumë klube si Brescia, Reggina, Inter, Milan, Juventus dhe New York City.

Pirlo i pagëzuar me nofkën “Mjeshtri”. Në karrierën e tij të gjatë ai luajti 872 ndeshje në total, nga të cilët 116 me kombëtaren italiane të futbollit. Me klubet shënoi 78 gola ndërsa me kombëtaren 13 por veçoria e tij, ajo e cila e dallon nga të tjerët ishte eleganca që tregonte ne fushë, klasi me të cilin qarkullonte topin dhe pasimet e shkëlqyera për gol për shokët e skuadrës, si rralle lojtarë ne historinë e futbollit, jo më kot Krojf, Bufon, Totti, del Piro, Anceloti, Lineker etj e kanë konsideruar thjesht një gjeni.

Në nivel personal ka fituar çmime dhe vlerësime pa fund ndërsa në nivel ekipor kulmin e ka si kampion bote me Italinë ne 2006 dhe fitimin e Uefa Champions League dy herë me Milanin ne 2003 dhe 2007 pa lënë mënjane me kuqezinjtë edhe botërore klubesh dhe superkupat e europës. Gjithashtu ka marrë 2 kampionate me Milanin dhe 4 me Juventusin. “Mjeshtri” është i fundit lojtar klasi italian i panoramës botërore të futbollit pas Baxhos, Totit dhe Del Pieros. Kushedi sa duhet te presin “axurret” për një tjetër si ai…