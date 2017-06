Kreu i LSI-së Ilir Meta pengoi reformën në drejtësi, dhe nëse zgjedhjet shkojnë mirë, atëherë Shqipëria do të hyjë në BE brenda vitit 2022. Kështu shkruan reporterja e Financial Times Kerin Hope, në një reportazh kushtuar Shqipërisë para zgjedhjeve të 25 qershorit. Dy çështjet kryesore në Shqipëri janë reforma në drejtësi dhe problemi i të drejtave mbi pronën. Por, më 25 qershor shqiptarët do t’u drejtohen kutive të votimit, dhe këto zgjedhje do të jenë kyçe për të ardhmen e vendit.

Në zgjedhje garojnë tre partitë kryesore, por problematikat e qeverisjes së shkuar dhe marrëdhënia e Ramës i cili ka qeverisur në partneritet problematik me LSI-në e udhëhequr nga Ilir Meta, një ish-kryeministër që tani është bërë president, mund të vonojë integritetin e vendit. Partia e Metës mbajti portofolin e drejtësisë, që mbikëqyr çështjet e pronësisë dhe gjyqësorin, por nguroi për të mbështetur reformat.

Nëse vëzhguesit ndërkombëtarë gjykojnë se zgjedhjet janë pa probleme, kjo do shtojë shanset e Tiranës për të nisur negociatat e pranimit në fund të këtij viti dhe t’i bashkohet BE-së në vitin 2022.