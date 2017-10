Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan tha sot gjatë vizitës së tij dy ditore në Beograd se një projekt për të ndërtuar një autostradë midis kryeqyteteve të Bosnjës dhe Serbisë do të realizohet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ai e cilësoi këtë bashkëpunim si një hap shumë të rëndësishëm të zgjidhjes së problemeve në Ballkan.

Erdogan gjithashtu shprehu besimin se tregtia midis Turqisë dhe Serbisë do të arrijë në 1 miliard dollarë deri në fund të vitit.

Një përmbledhje e marrëveshjes dypalëshe të tregtisë së lirë u nënshkrua nga me dy ministrave te ekonomisë.

Dymbëdhjetë marrëveshje të tjera u firmosen gjithashtu në praninë e presidentit turk Erdogan dhe homologut serb Aleksandar Vuçiç të cilët nënshkruan edhe një deklaratë të përbashkët politike mbi themelimin e Këshillit të Lartë për Bashkëpunim midis Serbisë dhe Turqisë.

Duke folur për bashkëpunimin, Erdogan tha se biznesmenët turq do të luanin një rol të rëndësishëm në të ardhmen e Serbisë.

“Ne do t’i inkurajojmë biznesmenët turq që të investojnë në Serbi. Investimet që do të bëjnë këtu do të kenë një vend shumë të rëndësishëm në zhvillimin e vendit” – nënvizoi Erdogan në konferencën e përbashkët per shtyp në Beograd me homologun Vucic.