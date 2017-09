David Beckham pati një mirëseardhje të ngrohtë në Milano.

Ish-Futbollisti 42-vjeçar ndihmoi në hapjen e një dyqani masiv Adidas të premten pasdite (29 shtator) në Milano, Itali.

Mijëra tifozë dolën për hapjen madhështore, ku David bisedoi me audiencën dhe gjithashtu bëri selfie me disa pjestarë me fat të turmës.

Pas ngjarjes, David përdori Instagramin e tij për të ndarë një fotografi të skenës në mes të tifozëve.

“Është e mahnitshme të kthehem në Milan pas kaq shumë kohësh, njerëzit dhe tifozët e kuptojnë se çfarë është mirëseardhja”, tha David.