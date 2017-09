Jennifer Lopez është shumë e kënaqur me dashirunë e saj të re. Këngëtarja 48 vjeçare, në një intervistë të fundit, ka lëvduar mjaftueshëm partnerin e saj, Alex Rodriguez.

Sipas saj dyshja kanë dashuri të pastër me njëri-tjetrin dhe nuk kanë probleme. “Unë jam në një marrëdhënie të mirë. Ndjej të them për herë të pare se kjo është marrëdhënia e pare, në të cilën jam ndjerë me të vërtetë mirë”.

Çifti, i cili nisi lidhin në fillim të vitit, prioritet kanë të kalojnë kohë cilësore me njëri-tjetrin dhe fëmijët e tyre. “Ne e plotësojmë njëri-tjetrin, kemi dashuri të vërtetë, mbështesim njëri-tjetrin dhe e bëjmë të lumtur”, përfundoi J.Lo.