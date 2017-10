Shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati ka marre pjese ne konferencën e ministrave te punëve te jashtme te vendeve te Vishegradit. Ministrat shprehen mbështetjen per caktimin e nje date per fillimin e negociatave per anëtarësim ne BE. Vendet e grupit te Vishegradit vlerësuan progresin e Shqipërisë, sidomos ne reformën ne drejtësi dhe kërkuan qe ky progres te reflektohet ne vendimmarrjen e BE. Bushati duke informuar mbi ecurinë e reformave theksoi se, “zbatimi i ligjit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, është hapi kyç për të vijuar me vendosmëri në procesin e hapjes së bisedimeve për anëtarësim me Bashkimin Evropian”.