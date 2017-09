Shpresat e Kosovës kane befasuar pozitivisht ne ndeshjen e vlefshme per grupin e tyre eliminator per europianin e moshave ne Mitrovice kundër moshatareve norvegjeze. Megjithëse me nje emër si Odegard ne skuadër te cilin nordiket e kishin rreshtuar enkas me shpresat e tyre per shkak se me skuadrën e te rriturve nuk kane objektiva, Norvegjia nuk arriti te mposhte kundërshtaret vendas.

Edhe pse kane kaluar shume shpejt ne avantazh qe ne minutën e 4 me Thorsbi dhe dyfishuan ne minutën e 36 me ane ten je goditjeje dënimi te Martin Odegard kosovaret nuk u stepen. Ne pjesën e pare ne fund te saj Brenda dy minutave shkurtuan diferencat me Enis Bytyqin dhe me pas me Florent Hasanin kane barazuar duke shkuar ne dhomat e zhveshjeve me shifrat 2-2.

Duhej te vinte minuta e 87 e takimit kur Stadiumi Olimpik i Mitrovicës “Adem Jashari” te shpërthente pas supergolit te Bytyçit qe i dha fitoren skuadrës se tij. Kosova ne grup ka 6 pike pas tre ndeshjeve ndersa e para kualifikohet direkt dhe e dyta e renditur luan ne play-off. Per momentin vendi i dyte mbahet nga Izraeli, por ende nuk ka nisur te luaje Gjermania, kampionia e Evropës ne fuqi për 21- vjeçaret.