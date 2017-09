Kreu i opozitës, Lulzim Basha është takuar kete te premte me shefen e Fondit Monetar Ndërkombëtar per Shqipërinë, Anita Thuludhar dhe përfaqësuesin e përhershëm te FMN ne Tiranë, Jens Reinke, te cilët shprehen vlerësimet e tyre per rolin e opozitës ne kontrollin e qeverise Rama, katër vitet e shkuara. Ndërsa kreu i PD u shpreh se taksat e larta, burokracia dhe korrupsioni, pengojnë rritjen ekonomike dhe investimet e huaja. Teme e diskutimit midis zyrtareve ishte edhe papunësia te te rinjtë, e cila sipas Bashes po i detyron ata te braktisin vendin.