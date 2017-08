Asgjë e re, vazhdim dhe thellim i se keqes. Kështu e ka cilësuar kryetari i opozitës qeverinë “Rama 2”. Per Lulzim Bashen, kjo është qeveria e thellimit te krimit dhe korrupsionit duke specifikuar emrat e Fatmir Xhafes, Arben Ahmetajt dhe Damian Gjiknurit. Per kryetarin e Partisë Demokratike, vendosja e Gramoz Ruçit, Fatmir Xhafes, Ditmir Bushatit dhe Sonila Qatos me ne krye Edi Ramen ne qeveri, janë dëshmi e rikthimit ne pushtet te elitave komuniste. Ne reagimin e tij disa minuta pas prezantimit te kabinetit te ri, kreu i opozitës shprehet se qeveria e re nuk do te jete kurrë e popullit dhe nuk do te punoje për te.