Shqiptarët përdorin edne masivish pajisjet me sistem operimi Windows, krahasur me pajisjet Androit apo iOS.

Kjo statistikë e pazakontë publikohet nga StatCouter, kompania globale e cila mat në mënyrë të saktë pajisjet që janë të lidhura me internetin.

Sipas këtyre të dhënave, 43.96% e kompjuterave, tabletëve dhe celularëve me IP shqiptare përdorin sistem Windows. Në vendin e dytë janë pajisjet teknologjike Android me 34.97% dhe vetëm 16. 43% janë aparatura të kompanisë Apple me iOS.

Këto janë të dhënat e fundit të përditësuara që i përkasin muajit Mars 2017.