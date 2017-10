Aplikimet për lotarinë amerikane do të nisin nga e para. Lajmin e bën me dije Ambasada Amerikane përmes një njoftimi zyrtar në profilin e saj në Facebook.

Në këtë njoftim theksohet se shkak për shtyrjen janë bërë disa probleme teknike.

Në këtë njoftim thuhet se data e hapjes së aplikimeve të reja do të jetë 18 tetori:

Për shkak të problemeve teknike, periudha e regjistrimit për Lotarinë DV-2019 do të rifillojë nga e para. Të gjitha regjistrimet e bëra përpara datës 18 tetor 2017 do të duhet të ribëhen në mënyrë që të merren në konsideratë. Ne na vjen keq për shqetësimin e krijuar për aplikantët e vizave të shumëllojshmërisë. Për të siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur integritetin e procesit për të gjithë ata që janë të interesuar, ne duhet ta rifillojmë procesin e regjistrimit për këtë vit (DV-2019). Periudha e re e regjistrimit për Lotarinë DV-2019 do të hapet të Mërkurën, 18 tetor 2017, në orën 18:00 ora lokale e Shqipërisë dhe mbyllet më 22 nëntor 2017, ora 17:00 ora lokale e Shqipërisë.