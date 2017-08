Dhimbja e kokës është një nga shqetësimet më të zakonta që mund të përjetotjë një njeri dhe që në të shumtën e rasteve nuk paralajmëron asnjë problem të rëndë shoqëror.

Sipas shkaqeve ndryshojnë dhe llojet e dhimbjes së kokës e duke klikuar në këtë link do të njiheni me 4 llojët më shqetësuese të dhimbjes së kokës dhe lidhjen e tyre me sëmundjet! Pavarisht zonës ku ndjeni dhimbje qoftë ajo frontale apo prapa kokës, do të rendisë më poshtë arsyet më të zakonshme që shkaktojnë këtë dhimbje.

1. Fjetja mbi 10 orë

Orët e plota të gjumit ju qetësojnë, por nëse ju flini më shumë nga se duhet e sigurtë që efekti do të jetë i kundërt. Rutina dhe oraret e çrregullta të gjumit shkakojnë dhimbje koke në zonën e tëmthave.

2. Karbohidratet

Karbohidratet rrisin nivelin e sheqeri në gjak dhe sipas Health Guides, kjo gjë mund të shkaktojë dhimbje koke. Agjërimi gjithashtu mund të shkaktojë luhatje të rrezikshme të nivelit të sheqerit në gjak.

3.Moti i nxehtë

Sipas një studim nga Johns Hopkins Headache Center temperaturat e larta mbi 40 gradë janë një nga arsyet kryesore të dhimbjes së kokës e kategorizuar si e padëmshme.

4. Mbidozat e vitaminës C mund të shkakojnë gjithashtu dhimbje koke.

5. Rënia e nivelit të hormonit të lumturisë oksicitinë lidhet ngushtë me dhimbjet e lehta të kokës në zonën frontale që përfshin ballin.

10. Djathi juaj i preferuar ngjyrë blu me atë erën karakteristike përmban tiraminë një enzyme e njohur si shkaktare e migrenës.