Dikur nje nga pikat me te nxehta te kryeqytetit, vendgrumbullimi i mbeturinave pranë rrugës “5 maji”ne tregun e madh, po kthehet ne hapësire te gjelbër. 11 mije metra katror ne ketë zone te Tiranës po shndërrohet ne park natyror. Erion Veliaj deklaroi se krahas gjelbërimit, do te kete ambiente çlodhëse per te gjitha grupmoshat.

Por krahas parkut, këtu do te ngrihet edhe nje shkolle e re, per te plotësuar nevojat e komunitetit te njësisë 8.

Ndërkohe bashkia ka nisur tashme fushatën per mbjelljen e pemëve te reja, e cila do te vazhdoje deri ne muajin mars. Ndërsa ne pranvere eshte planifikuar aksioni per krijimin e pyllit orbital. Veliaj ka ftuar bizneset te bëhen pjese e fushatës per gjelbërimin e Tiranës.