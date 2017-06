Dy dite para zgjedhjeve, Erion Veliaj i dërgon letër ne çdo familje te Tiranës. Kreu i bashkisë fton qytetaret qe ne 25 qershor te marrin pjese ne zgjedhje dhe ti japin mundësinë Edi Rames per nje mandate te dyte qeverisës. Ne letrën drejtuar banoreve te kryeqytetit, Veliaj shpjegon se vota per Partine Socialiste, garanton me shume investime ne kryeqytet.

Ne letrën e personalizuar, por edhe gjate aktivitetit te nisjes se punimeve per ndërtimin e rrugëve ne Peze, kryetari i bashkisë u tregoi qytetareve investimet e bëra gjate dy viteve ne Tirane.

Erion Veliaj siguron banoret se bashkia do te punoje me te njëjtin ritëm edhe gjate periudhës se verës.