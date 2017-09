Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ndodhet në New York në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, është takuar me presidentin e SHBA-ve, Donald Trump. Lajmin e ka konfirmuar vet kreu i shtetit te Kosovës më ane të një statusi në facebook, ku shkruan se së bashku me bashkëshorten e tij, u takuan me shefin e shtëpisë së bardhë Donald Trump dhe zonjën e parë të SHBA-ve.

Thaçi thekson se Trump rikonfirmoi mbështetjen amerikane per Kosovën në rrugëtimin euroatlantik. Presidenti i Kosovës është takuar në New Jork edhe me shefen e politikës së jashtme të BE-së Federika Mogherinin dhe presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç.

Mogherini, me anë të një njoftimi për media u shpreh se diskutimet për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Beogradit do të vazhdojnë, me qëllim përparimin e dy vendeve drejt integrimit europian.