Eros Grezda shënon nje super gol per skuadrën e tij Osijekun ne perballjen ne transferten e Zagrebit kundër superfuqisë se futbollit kroat Dinamos vendase dhe me pak fat edhe mund te kishin dale fitues nga stadium Maksimir i kryeqytetit kroat. Lojtari i kombëtares shqiptare ka shfrytëzuar mjaft mire nje top te gjate ne minutën e 17 e ka stopuar bukur brenda zonës me te djathtën dhe e goditi menjëherë me te majtën dhe shënoi ne portën e vendasve. Veprimi mjaft i mire i gjakovarit qe tregoi nje nivel te larte teknik ne ekzekutimin e ketij goli. Me pak me shume fat mund te ishte kthyer ne nje trepikësh te çmuar ky gol i shqiptarit, por ne minutën e 4 te kohës shtese vendasit arrijnë te barazojnë me ane te kilianit Angelo Henrikez,.Gjithsesi Osjeku është tashme ne vendin e trete ne zonën europiane per sezonin tjeter.

Ne Greqi nje shqiptar i shpresave shenon ne portën e Olimpiakosit, por Panioniosi i Firoin Durmishajt nuk arrin ta ndale Olimpiakosin. Ne nje ndeshje me plot 7 gola shqiptari i kombëtares U 21 shënoi ne minutën e 84 vetëm 3 minuta pasi hyri ne fushe dhe barazoi shifrat ne 3-3. Por Olimpiakos arrin te fitoje duke shënuar golin e 4 me penallti me ane te Fortunis dhe te marre tre piket ne transferte.

Edhe Albian Ajeti vëllai i mbrojtësit Arlind Ajeti, i cili kërkohet me ngulm nga Federata Shqiptare e Futbollit ka shënuar per Bazelin, skuadrën ku po luan ne kete sezon. Ne minutën e 39 te ndeshjes ne Lugano shqiptarit i ka dale nje top i goditur nga El Jonusi dhe nuk ka falur brenda zonës, duke shënuar golin e dyte te ndeshjes. Ne fund Bazel fiton 0-4 dhe afrohet me 5 pike me vendin e pare, duke përfituar nga humbja e Jang Boys ne transferten e Lozanes.