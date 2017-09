Holanda zbret ne fushe sot ne grupin A eliminator ne nje finale per te mbetur ne loje ne garën kualifikuese kundër Bullgarisë, ndërsa paralelisht me te luan edhe Suedia ne Bjellorusi. Te tre skuadrat kane shanse matematike per vendin e dyte ne grup, pasi Franca e vendit te pare është e shkëputur dhe ka nje ndeshje te lehte kundër Luksemburgut. Franca ka 16 pike Suedia 13, Bullgaria 12 dhe Holanda 10. Megjithatë trajneri i tulipanëve Advokat është ankuar përpara takimit se është ne vështirësi te mëdha, pasi nuk ka lojtare.

Ne grupin B ndeshjen me te vështire do ta kete Portugalia ne Hungari, ndërsa Zvicra pritet te mos ketë probleme ne Letoni. Dy rivalet ne distance do te përpiqen te marrin tre piket e radhës per te pritur takimin e fundit mes tyre ne muajin tetor. Ishujt Faroe presin Andoren ne nje ndeshje pa interes per renditjen.

Ne Grupin H ka nje finale te parakohshme per Greqine. Helenet kane mundësinë e fundit per te rihapur garën per vendin e pare me Belgjikën, por edhe per t’iu ruajtur nje sulmi te mundshëm te Bosnjës qe ka nje takim te lehte ne Gjibraltar. Belgjika kryeson me 19 pike, Greqia ka 13 dhe Bosnja 11. Ne loje është dhe Qipro per vendin e dyte pas fitores kundër Bosnjës, dy dite me pare pasi ka 10 pike dhe shpreson te fitorja sot ne Estoni, por edhe te nje hap fals i Greqisë dhe Bosnje Hercegovinës.