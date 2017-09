Bayer Munih arriti fitoren e dyte me radhe këtë here ne Geksenkirshen 3-0 ndaj Schalke, duke kaluar ne vend te pare ne krye te renditjes me 12 pike, 2 me shume se Borusia Dortmund me nje ndeshje me pak. Nje ndeshje e zhbllokuar qe ne minutën e 25 kur Levandovski ktheu ne gol nje penallti.

4 minuta me vone Hames Rodrigues protagonist absolut i takimit dyfishoi rezultatin, duke shënuar edhe golin e pare me fanellën bavareze. Ne pjesën e dyte ishte Arturo Vidal i sapo futur ne fushe, njeriu qe mbylli edhe takimin duke shënuar golin e trete.