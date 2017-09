Kryetari i Partisë Demokratike ka nisur konsultimet me aleatet per reformën zgjedhore. Konsultimet do te vijojnë me aleatët parlamentar dhe ata jo parlamentar.

Reforma zgjedhore do te këtë ne fokus ndalimin e manipulimit te votës, si dhe shitblerjen e saj. Sipas njoftimit te PD, reforma do te përfshije votimin dhe numërimin elektronik.