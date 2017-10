Reforma në arsim sapo ka nisur. Kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama në një takim me mësuesit në Shkollën e Kuqe. Kreu i qeverise foli me tone kritike për drejtorët e shkollave, të cilët sipas Ramës për plot 25 vite janë emëruar me referenca politike.

Kryeministri theksoi se 300 drejtorët që kanë rezultate të dobëta do të zëvendësohen me mësuesit që janë renditur më te mirët në testime. Më shumë se 2200 mësues do të trajnohen sërish këtë vit, ndërsa pritet që punësimi te behet serish nëpërmjet portalit. Reforma në arsim prek edhe drejtoritë arsimore. Shqipëria do të ketë vetëm 4 drejtori që janë ndarë sipas zhvillim ekonomiko-social të vendit.