Kryeministri Edi Rama do të thërrasë një mbledhje informale të kabinetit, që do të drejtojë në mandatin e dytë. Mbledhja dyditore, e cila do të zhvillohet në Velipojë të Shkodrës, vjen rreth një javë pas takimit të parë të 28 Gushtit, zhvilluar në Llogara.

Në mbledhje do të diskutohet programi, i cili pritet të shpallet në kuvend javën e ardhshme. Shefi i ekzekutivit do të ketë në tavoline prioritetet e secilës ministri në katër vitet ardhshme, si dhe afatet e konkretizimit të tyre. Mësohet se do të dëgjohen të gjithë ministrat, të cilët do të referojnë mbi projektet dhe zbatimin e tyre. Po ashtu ne fokus do të jenë edhe strukturat, kryesisht të atyre dikastereve të cilave do t’u bashkohen ministritë qe shkrihen.

Kjo mbledhje informale e kabinetit qeveritar në Velipojë pararend seancën e së shtunës më 9 Shtator, ku pritet të votohet kryetari i ri i Kuvendit, post i cili do t’i besohet ish-kryetarit të grupit parlamentar socialist, në legjislaturën e fundit, Gramoz Ruçi.

Në mbledhjen e fundit të Asamblesë Kombëtare të PS-së, ku u shpall përbërja e kabinetit të ri qeveritar, kryeministri Rama vuri theksin tek reformat administrative që duhet të ndërmarrë qeveria e ardhshme, si dhe reduktimi i institucioneve, ulja e procedurave në shërbim të qytetarëve.