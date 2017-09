Qyteti i Tiranës është shndërruar në një nga destinacionet kryesore të turistëve duke ofruar një larmishmëri vendesh tërheqëse. Në ditën ndërkombëtare të Turizmit, bashkia çeli një qendër të re informacioni për të gjithë ata që dëshirojnë të vizitojnë kryeqytetin, duke ofruar të dhëna rreth transportit publik, operatorëve turistikë, guidave, si dhe aktiviteteve të shumta kulturore e sportive.

“Jam shumë i lumtur sot që në Ditën Ndërkombëtare të Turizmit hapim një Info-Point, një qendër informacioni të fokusuar tek turistët për qytetin e Tiranës, këtu në kilometrin zero, në sheshin “Skënderbej”. Besojmë gjithnjë e më shumë se turizmi do të jetë një mënyrë se si do të funksionojë ekonomia e Tiranës. Tirana, përveç se është epiqendra e artit, kulturës, ekonomisë, financës, arsimit dhe universiteteve, është pa dyshim edhe destinacioni primar turistik, përpara se turistët të shkojnë e të eksplorojnë pjesë të tjera të Shqipërisë”.