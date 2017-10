Shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati, ka mbrojtur draftin e pare ligjor per minoritet para Komisionit te Jashtëm Parlamentar, duke theksuar se ky projektligj vendos ne pozicion te barabarte te 8 minoritetet ne Shqiperi.

Por meqenëse pakica greke është ajo qe ka me shume ze ne Shqipëri, Bushati nuk ka harruar te veje ne dukje se ky ligj nuk eshte hartuar mbi bazen e reciprocitetit aq me teper qe Greqia nuk e njeh sot konceptin e pakicës.

Nga e marta, komisionet parlamentare do te nisin seancat dëgjimore me përfaqësuesit e minoritetit per kete draft, por deri me tani projektligji është miratuar me unanimitet.