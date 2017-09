iPhone X bëri një tjetër kërcim të shpejtë të Geekbench për ta radhitur veten si telefoni më i shpejtë në treg.

iPhone i ri nga Apple shënoi edhe më shumë pikë se sa bëri herën e fundit në Geekbench dhe u vendos si më i shpejti ndër telefonat “smart”. Standardet e dhëna nuk janë të mira për të bërë krahasime ndër-platformash, por dallimi është ende mbresëlënës.

Procesori A11 Bionic pothuajse dyfishoi rezultatin e A10 Fusion, i cili ishte tashmë përpara Snapdragon 835 dhe Exynos 8895 Octa. Interesante është se A11 Bionic ka rezultatin më të lartë multi-core, i pari për një çip të Apple.

A11 Bionic i Apple ka një procesor gjashtë bërthamash me dy bërthama me fuqi të lartë dhe katër fuqi me efikasitet. Por ku ndryshon më shumë nga paraardhësi i saj Fusion A10 është në aftësinë e tij për të drejtuar të gjashtë bërthamat në të njëjtën kohë – Fusion A10 mund të drejtojë vetëm një grumbull në një kohë – ose të jetë i shpejtë ose efikas, raporton Telegraf.

iPhone X gjithashtu ka 3GB RAM – njëjtë si iPhone 7 Plus dhe 8 Plus dhe më shumë se 2GB iPhone 8 dhe iPhone 7 – më shumë se sa duhet për një përvojë të qetë në iOS.