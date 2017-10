Mbi 1 milionë shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, do të thirren të bëhen pjesë e Regjistrit të Diasporës.

Në prezantimin e Strategjisë Kombëtare, ku u vu re mungesa e përfaqësuesve të PD-së dhe prania e atyre të LSI, kryeministri Rama theksoi rëndësinë e zyrtarizimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, për t’u dhënë të drejtën e votës.

Shefi i ekzekutivit tha se qëllimi është që regjistrimi të kryhet në pjesën më të madhe të tij vitin e ardhshëm.

“Jemi të vendosur që vitin e ardhshëm ta kryejnë regjistrimin. Është një detyrë që e kemi marrë përsipër dhe besoj se do ia dalim ta realizojmë të paktën në masën më të madhe. Synimi ynë është që vitin e ardhshëm të kemi rezultat konkret të regjistrimit të shqiptarëve jashtë atdheut.”

Hartuesi i Strategjisë Kombëtare për Diasporën, ministri Pandeli Majko, dha detaje të dokumentit, që do të jetë bazë e punës së Agjencisë së re për Diasporën.

“Janë 75 masa, por një ndër masat kryesore është ngritja e Agjencisë për Diasporën dhe Migracionit. Trajtimi shtetëror nuk mund t’i lihet vetëm qeverive, por do jetë nën kontrollin e parlamentit. Do jetë nën kryeministrin, por do japë llogari në parlament.”